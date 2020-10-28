19-летний футболист попал в список игроков, которыми интересуется дортмундская "Боруссия".
Кварацхелия в России выступал за "Локомотив" и "Рубин". В нынешнем сезоне футболист провёл 12 матчей в РПЛ и забил два мяча при одной результативной передаче. Также он регулярно вызывается в сборную Грузии.
"Консультации проходят уже больше месяца", — цитирует "Чемпионат" собственный источник в немецком клубе.
Кварацхелией интересуется дортмундская "Боруссия"
Полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Бундеслиге.
Фото: Sportbox
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