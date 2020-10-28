"Дело Вилкова" по итогам этого матча ещё не закрыто. Переигровки там быть не может, но судья допустил серьезную ошибку. Мы продолжаем внутреннее расследование, к нему так же будут применены санкции. Также есть вопросы и к решению КДК по этому матч", - передает слова источника из РФС "Чемпионат".
Напомним, что встреча "Краснодара" и "Рубина" завершилась победой "быков" со счетом 3:1. После матча руководство казанского клуба написало жалобу в РФС на работу арбитра Михаила Вилкова. В частности, были основания утверждать, что судья нарушил протокол ВАР, что может послужить причиной для переигровки матча. Однако позже ЭСК поддержала все решения Вилкова.
СМИ: к Вилкову будут применены санкции по итогам матча "Краснодар" — "Рубин"
РФС планирует наказать арбитра Михаила Вилкова за работу на матче 11-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Рубин".
Фото: РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!