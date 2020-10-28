"Я не думаю, что у него есть позиция держаться за своё место. Всем понятно, что он ещё молодой тренер, которому нужно набираться опыта. Думаю, что руководители будут делать выводы чуть позже, а сам Семак может сделает выводы через долгое-долгое время.
Есть риск, что "Зенит" не доиграет этот сезон с Семаком у руля. Глупо говорить о том, что можно полагаться на слова о кредите доверия", - цитирует Игонина "Чемпионат".
Напомним, что Семак возглавил "Зенит" в 2018. За это время специалист выиграл с петербургским клубом 2 чемпионата России, и по разу стал обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Ранее появилась информация, что после двух домашних поражений подряд руководство "Зенита" задумалось о смене тренера. В частности, сообщалось о переговорах с экс-наставником "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, однако генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев опроверг эту информацию.
Игонин: есть риск, что "Зенит" не доиграет сезон с Семаком
Экс-футболист "Зенита" Алексей Игонин поделился мнением о будущем главного тренера петербургского клуба Сергея Семака.
Фото: "Матч ТВ"
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