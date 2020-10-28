"Хвича — очень большой талант. У него сочетаются общая выносливость со скоростной выносливостью, он пробегает больше 12 км. У него высокая максимальная скорость.
Да, это игрок без потолка. Когда ты работаешь с футболистом, то ты понимаешь, что может его остановить: физические качества, уровень технического мастерства, менталитет. Но я не вижу качества, которое могло бы его ограничить" — сказал Слуцкий в ролике на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.
Напомним, что Хвича перешел в "Рубин" в 2019 году из московского "Локомотива". Ранее 19-летний вингер выступал в Грузии за "Рустави" и тбилисское "Динамо".
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги грузинский футболист принял участие в 12-и матчах, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Также Кварацхелия является лидером чемпионата России по успешным обводкам.
Слуцкий: Хвича — очень большой талант. Игрок без потолка
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением об игре полузащитника Хвичи Кварацхелии.
Фото: ФК "Рубин"
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