Варела присоединился к тренировкам в общей группе "Динамо" (видео)

Динамовцы готовятся к выездному матчу с «Тамбовом». К тренировкам с общей группой присоединился новичок бело-голубых Гильермо Варела и еще один необычный гость ? pic.twitter.com/7nHHFy8ixm — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 28, 2020

Отметим, что в общей группе занятие проводил уругвайский защитник Гильермо Варела, арендованный "Динамо" у "Копенгагена".Напомним, что выездная встреча бело-голубых с "Тамбовом" состоится 1 ноября. Начало матча - в 19:00 по Москве. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.Источник: "твиттер" ФК "Динамо"