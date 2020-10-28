Кварацхелия: думаю, любой бы обиделся на "Локомотив" на моем месте

Полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия рассказал о своем уходе из "Локомотива".
Фото: ФК "Рубин"
По словам футболиста, во время сборов в Австрии ему позвонил агент и сообщил о предложении "Рубина". У Кварацхелии в приоритете было получать как можно больше игрового времени. В "Локомотиве" такой уверенности не было. Затем московский клуб поставил Хвиче ультиматум: если игрок не подпишет контракт с "железнодорожниками", то может уезжать.

"Мне было обидно, что "Локомотив" повёл себя так. Ещё один год просмотра… Думаю, любой обиделся бы на моём месте. Но я не сказал ничего плохого. У меня своя работа, у них своя", - сказал Хвича в ролике на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

В нынешнем сезоне чемпионата России на счету Кварацхелии 12 матчей, 2 гола и 1 голевая передача.

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Теги: Кварацхелия Рубин Локомотив
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