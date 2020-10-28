Как сообщает источник, она намерена понаблюдать за матчем с фанатской трибуны красно-белых и лично проверить соблюдение социальной дистанции, а также наличие масок и перчаток.
Ранее сообщалось, что квота на игру составит шесть процентов от вместимости "Открытия Арены" - 2730 человек. Напомним, что матч "Спартак" - "Ростов" начнется 31 октября в 16:30 по Москве.
Источник: РБ-Спорт
Руководитель столичного управления Роспотребнадзора планирует прийти на матч "Спартак" — "Ростов"
Главный санитарный врач Москвы, руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева планирует посетить матч "Спартак" - "Ростов".
Фото: ФК "Спартак"
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