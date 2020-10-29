"Не думал, что "Спартак" будет идти в лидерах. Последние матчи они сыграли хорошо. В этом году будет интересно, потому что много команд претендует на первую строчку. Есть "Зенит", ЦСКА, который усилился, "Спартак", "Краснодар". "Локомотив2, может, и не так силён, как остальные, но тоже станет претендовать на высокие места", - передает слова Олича "Матч ТВ".
Напомним, что московский "Спартак" после 12-и туров возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков. А активе ЦСКА, расположившегося на 2-й строчке, 25 очков. 3-е место занимает чемпионов последних двух сезонов петербургский "Зенит" (24).
Олич: не думал, что "Спартак" будет идти в лидерах РПЛ
Экс-игрок ЦСКА Ивица Олич поделился мнением о предстоящей чемпионской гонке в чемпионате России.
Фото: ПФК ЦСКА
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