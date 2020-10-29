"Уфа" и "Химки" выдали самый результативный матч в истории молодежного первенства России, забив 13 голов

Уфа " обыграла "Химки" со счетом 7:6 в матче Молодёжного первенства.

Фото: РПЛ

В составе подмосковного клуба 5 голов забил капитан команды Максим Костяев, причём он трижды реализовал пенальти.



Команды на двоих забили 13 мячей. Встреча в Уфе стала самой результативной в истории Молодёжного первенства. Прежний рекорд – 10 голов.



Источник: телеграм-канал РПЛ