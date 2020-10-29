В составе подмосковного клуба 5 голов забил капитан команды Максим Костяев, причём он трижды реализовал пенальти.
Команды на двоих забили 13 мячей. Встреча в Уфе стала самой результативной в истории Молодёжного первенства. Прежний рекорд – 10 голов.
Источник: телеграм-канал РПЛ
"Уфа" и "Химки" выдали самый результативный матч в истории молодежного первенства России, забив 13 голов
"Уфа" обыграла "Химки" со счетом 7:6 в матче Молодёжного первенства.
Фото: РПЛ
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