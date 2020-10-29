"Сергей Семак вряд ли сам подаст в отставку. Держится за место, еще бы он сам покинул клуб. Теперь ход за руководством.
Хорошей игры в чемпионате России недостаточно. Не удивлюсь, если Семака завтра уволят. Лига чемпионов снова провалена. Это конец", - сказал Петржела.
В последних трех матчах "Зенит" под руководством Семака потерпел три поражения. Сначала петербургская команда на своем поле уступила "Брюгге" (1:2) в первом туре Лиги чемпионов, потом проиграла "Рубину" в РПЛ (1:2), а вчера на выезде - "Боруссии" Дортмунд (0:2).
После двух туров группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" занимает последнее место в группе F.
Источник: "Чемпионат"
Петржела: Семак вряд ли сам подаст в отставку, он держится за место
Бывший наставник "Зенита" Властимил Петржела оценил перспективы нынешнего главного тренера петербургской команды Сергей Семака.
Фото: ФК "Зенит"
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