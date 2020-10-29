Сообщается, что бразильскому хавбеку операция не потребуется и он должен вернуться в строй после ноябрьской паузы на матчи национальных сборных.
Малком получил травму на тренировке перед поединком 11-го тура РПЛ с "Сочи".
В текущем сезоне РПЛ Малком в составе "Зенита" провел 10 матчей и забил 1 мяч.
Источник: Metaratings.ru
Стало известно, когда Малком вернется в общую группу "Зенита"
Полузащитник "Зенита" Малком прошел дополнительное обследование своей травмы.
Фото: ФК "Зенит"
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