Напомним, что после матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" - "Спартак", в котором красно-белые оказались сильнее со счетом 3:1, Хашиг жестко раскритиковал работу главного арбитра Владислава Безбородова и Кирилла Левникова, отвечавшего за VAR. По словам гендиректора "быков", судейство с их стороны было предвзятым.
Источник: служба коммуникаций РФС
Комитет по этике РФС рассмотрит словам гендиректора "Краснодара" о судействе в матче со "Спартаком"
Руководство РФС обратилось в комитет по этике с просьбой дать оценку словам генерального директора "Краснодара" Владимира Хашига.
Фото: ФК "Краснодар"
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