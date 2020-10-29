Комитет по этике РФС рассмотрит словам гендиректора "Краснодара" о судействе в матче со "Спартаком"

Руководство РФС обратилось в комитет по этике с просьбой дать оценку словам генерального директора "Краснодара" Владимира Хашига.

Фото: ФК "Краснодар"