- Дзюба действительно устал, его заездили. То, что "Зенит" находится на предпоследнем издыхании, было видно ещё по матчу с "Химками" в финале Кубка России, который продлил команде сезон на неделю и окончательно лишил её хоть какого-то отпуска. А сейчас мы видим травмы, усталость Дзюбы. И самое главное, что Дзюба уставший - это совсем даже уже не игрок, особенно на уровне Лиги чемпионов, - заявил Уткин на своем ютуб-канале.
"Зенит" потерпел три поражения подряд, последовательно уступив "Брюгге" (1:2) в Лиге чемпионов и "Рубину" (1:2) в РПЛ на своем поле, а также дортмундской "Боруссии" (0:2) в Лиге чемпионов на выезде. 32-летний нападающий Артем Дзюба в этих матчах не набрал ни одного балла за результативность, а во встрече с "Боруссией" не нанес ни одного удара по воротам и был заменен после первого тайма.
В текущем сезоне РПЛ Дзюба забил 6 голов и выполнил 4 результативные передачи в 11 матчах. В последний раз форвард забивал 26 сентября в матче против "Уфы", в котором оформил хет-трик.
Уткин: Дзюба действительно устал, его заездили
Известный блогер Василий Уткин прокомментировал игру нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.
Фото: РИА Новости
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