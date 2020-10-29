- Нормальны ли слухи, что Газизов фактически покупал Урунова сам у себя? Да, ну и что? А что, не покупать? Мне это не очень нравится, не очень это люблю. Но, когда ты имеешь такое преимущество перед остальными, почему им не воспользоваться? - передает слова Ткаченко "Спорт-Экспресс".
Спартак лидирует в чемпионате России, набрав 27 очков после 12 туров. У идущего вторым ЦСКА 25 очков, у "Зенита" - 24. 31 октября красно-белые принимают на своем поле "Ростов".
Агент Ткаченко: Газизов фактически покупал Урунова сам у себя? Это нормально
Агент Герман Ткаченко прокомментировал трансферную работу генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова.
Фото: ФК "Спартак"
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