"Уфа" объявила о приходе двух новых тренеров - Эдуардо Докампо и Райнера Мюллера.
Эдуардо Докампо в 2019 году работал с Романом Шароновым в казанском "Рубине", ранее трудился в академии "Рубина", сборной Белоруссии, "Аль-Ахли" и Динамо" Киев. Райнер Мюллер помогал Рашиду Рахимову в "Тереке" и "Ахмате", также работал в молодежной команде китайского клуба "Хэбэй Чайна Фортун".
"Уфа" после 12 туров чемпионата России занимает последнее, 16 место, набрав 6 очков. Безвыигрышная серия клуба из Башкортостана составляет 10 матчей.
Экс-тренер "Рубина" Докампо вошел в тренерский штаб "Уфы"
Тренерский штаб "Уфы" пополнили два новых специалиста - 46-летний Эдуардо Докампо и 34-летний Райнер Мюллер.
Фото: ФК "Уфа"
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