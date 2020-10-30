Ранее главный тренер желто-синих Валерий Карпин говорил о том, что Байрамян вернулся из сборной с повреждением, но восстановился. 28-летний футболист вышел на замену в матче с "Химками" (0:2).
В нынешнем сезоне чемпионата России Байрамян принял участие в 10-и матчах и результативными действиями не отметился.
Встреча "Спартака" и "Ростова" пройдет 31 октября на "Открытие Арене". Начало матча - 16:30 по Москве.
Источник: Sport24
Байрамян пропустит матч "Ростова" со "Спартаком"
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян из-за травмы не сможет помочь команде в матче 13-го тура РПЛ со "Спартаком"
Фото: ФК "Ростов"
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