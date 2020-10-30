Агент Ткаченко: "Спартак" - единственный клуб, который был готов взять Кокорина и заплатить такие деньги

Агент Герман Ткаченко рассказал о летней рыночной ситуации вокруг нападающего Александра Кокорина.
Фото: ФК "Спартак"
- Что по Кокорину? "Спартак" - единственный клуб, который был готов его взять и заплатить такие деньги. Там не было никакой конкуренции. Других предложений на рынке не было вообще. Давайте проанализируем. "Динамо" сделало предложение на 1,5 миллиона, услышало про 3 и вышло, "Рубин" тоже вышел. "Локо", когда увидел, что надо давать агентские и подъемные, тоже отказался.

- Не политическая ли это история? Политическая, нефутбольная история была только в "Зените". В команду был четко спущен тезис: этого игрока с таким уголовным прошлым быть не должно. Несмотря на положительное отношение к Саше к тому моменту со стороны тренера и игроков, а также руководства клуба. Если бы была настоящая политическая установка по Кокорину, в нашей стране она бы не миновала и "Спартак", - цитирует Ткаченко "Спорт-Экспресс".

Александр Кокорин, в начале августа подписавший контракт со "Спартаком" в качестве свободного агента, провел за новый клуб 4 матча в РПЛ и 2 игры на Кубок России. На счету Кокорина 1 гол и 2 результативных передачи. Красно-белые возглавляют турнирную гонку в российском чемпионате, набрав 27 очков в 12 турах. Отрыв от ЦСКА составляет 2 очка, от "Зенита" - 3 очка. В прошедшем туре "Спартак" переиграл в гостях "Краснодар" со счетом 3:1, на счету вышедшего на замену Кокорина результативный пас. 31 октября московский клуб на "Открытие-арене" принимает "Ростов", находящийся в турнирной таблице на 6 месте с 20 очками.

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Теги: Спартак Кокорин Ткаченко
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