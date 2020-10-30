"Со стороны группы бюджет будет увеличен на 800 млн рублей, это возможно в рамках фэйр-плей, потому что в прошлом году мы закончили сезон относительно неплохо, исходя из старта", - сказал Соловьев.
Напомним, что ВТБ владеет 99,9961% акций московского "Динамо".
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги бело-голубые с 20-ю очками после 12-и туров занимают 5-е место в турнирной таблице. 1 ноября подопечные Сандро Шварца проведут гостевой матч против "Тамбова". Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев, восстановившейся после коронавирусной инфекции. Начало матча - в 19:00 по Москве.
Источник: ТАСС
ВТБ увеличит бюджет "Динамо" на 800 млн рублей
Первый заместитель председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев заявил об увеличении бюджета "Динамо" в следующем сезоне на 800 млн рублей.
Фото: ФК "Динамо"
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