Тедеско рассказал, чего ожидает от матча "Спартака" с "Ростовом"
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ с "Ростовом".
Фото: ФК "Спартак"
"Ростов" по сравнению с прошлым сезоном потерял нескольких игроков, но остается все еще хорошей командой. Совсем недавно они приобрели двух хороших шведских футболистов. Можно сказать, что стиль игры "Ростова" не поменялся, команда продолжает высоко прессинговать. По большей части предпочитают играть в 4-3-3, могу перейти на игру в 5 защитников", - сказал Тедеско на предматчевой пресс-конференции.
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