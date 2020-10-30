"Для меня, в первую очередь, большая честь быть тренером "Спартака". Слухи о том, что я хотел уйти в Бундеслигу, абсолютно несостоятельны. Могу вам сказать, что если бы я действительно хотел уйти, то уже 3 раза мог бы это сделать.
Первый раз мне поступило предложение через 2 недели после того, как я ушел из "Шальке". После этого была возможность уйти в тот момент, когда я переходил в "Спартак". Третья возможность была уже непосредственно этим летом. Все слухи про Бундеслигу - это нонсенс. Быть здесь, в "Спартаке" - было мое активное желание, мое активное решение.
Я считаю, что вся эта информация - это очередной "флаг", которым машут перед нами в этой гонке. Команда с этими сложностями хорошо справляется. Не понимаю до сих пор, откуда эта информация берется. Прошел даже слух о том, что все это идет изнутри клуба, но мы не обращаем на это внимание.
По поводу контракта, ситуация очень простая и ее легко объяснить. Был разговором с владельцем клуба [Федуном], у нас хорошие отношения. Он мне сказал, что хотел бы зимой поговорить о возможности продления контракта. Я согласился. Подчеркиваю, никакого конкретного предложения со стороны клуба не поступало, я не блокировал никакие предложения клуба. Впереди еще очень много игр. Сейчас все мысли только о "Ростове", о предстоящей игре. Хочу просто спокойно работать", - сказал Тедеско на предматчевой пресс-конференции.
Тедеско: предложения о контракте со стороны "Спартака" не поступало. Летом у меня была возможность вернуться в Германию
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал слухи о возможной переезде в Бундеслигу, а также рассказал о переговорах о продлении контракта с красно-белыми.
Фото: ФК "Спартак"
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