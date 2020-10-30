Вместо Алексея Стипиди в качестве ассистента VAR на матч "Спартака" и "Ростова" назначен Игорь Демешко.
Также произошла замена ассистента судьи в матче "Ротор" – ЦСКА. Вместо Андрея Гурбанова назначен Дмитрий Березнев.
Замены связаны с получением арбитрами сомнительных тестов на коронавирус. Отметим, что судья Сергей Карасев возобновит работу в матчах РПЛ после заболевания коронавирусом. Арбитр обслужит встречу "Тамбова" и "Динамо".
Напомним, что матч "Спартак" - "Ростов" начнется 31 октября в 16:30 по Москве на "Открытие Арене". "Ротор" и ЦСКА проведут встречу 1 ноября на "Волгоград Арене". Начало матча - в 16:30 по Москве.
Источник: телеграм-канал РФС
Произошла замена арбитра VAR в матче "Спартак" - "Ростов"
В нескольких матчах 13-го тура Российской Премьер-Лиги произошла замена арбитров.
Фото: РИА Новости
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