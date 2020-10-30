По информации источника, 19-летний грузин стал трансферной целью туринского клуба.
В нынешнем сезоне РПЛ Кварацхелия сыграл в составе "Рубина" 12 матчей, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 7,5 млн евро. Контракт грузина с казанским клубом рассчитан до лета 2024 года.
Источник: Transfermarketweb
"Торино" нацелился на Кварацхелию
Полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в "Торино".
Фото: ФК "Рубин"
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