"Торино" нацелился на Кварацхелию

Полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в "Торино".

Фото: ФК "Рубин"

По информации источника, 19-летний грузин стал трансферной целью туринского клуба.



В нынешнем сезоне РПЛ Кварацхелия сыграл в составе "Рубина" 12 матчей, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 7,5 млн евро. Контракт грузина с казанским клубом рассчитан до лета 2024 года.



Источник: Transfermarketweb