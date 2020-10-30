Болотова: Глушаков развелся с женой жестко, с грязью. У него проблемы в голове

Пиар-агент Елена Болотова высказалась о разводе экс-спартаковца Дениса Глушакова, ныне выступающего за "Химки", с бывшей супругой Дарьей.
Клиентами Болотовой являются защитник "Спартака" Георгий Джикия и форвард "Локомотива" Федор Смолов.

"Стала бы я сейчас помогать Глушакову? Однозначно, нет! Из-за проблем в его личной жизни? У него в голове проблемы произошли, а не в личной жизни. Я очень люблю настоящих, открытых и честных людей. И я очень не люблю эти все постановочные штуки: "Я люблю тебя", цветы, все красиво, а потом развод. И развод жесткий, с грязью, с поливом, с компроматом", - сказала Болотова в видео на Ютуб-канале "oSporte TV".

Напомним, что Денис и Дарья поженились в июне 2009 года. У пары две дочери. В сентябре 2018 года Дарья подала на развод. По словам супруги, причиной стали многочисленные измены со стороны футболиста. На данный момент Глушаков встречается с футболисткой московского ЦСКА Ксенией Коваленко.

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Теги: Глушаков
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