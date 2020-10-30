Болотова: Глушаков развелся с женой жестко, с грязью. У него проблемы в голове

Пиар-агент Елена Болотова высказалась о разводе экс-спартаковца Дениса Глушакова, ныне выступающего за "Химки", с бывшей супругой Дарьей.