Клиентами Болотовой являются защитник "Спартака" Георгий Джикия и форвард "Локомотива" Федор Смолов.
"Стала бы я сейчас помогать Глушакову? Однозначно, нет! Из-за проблем в его личной жизни? У него в голове проблемы произошли, а не в личной жизни. Я очень люблю настоящих, открытых и честных людей. И я очень не люблю эти все постановочные штуки: "Я люблю тебя", цветы, все красиво, а потом развод. И развод жесткий, с грязью, с поливом, с компроматом", - сказала Болотова в видео на Ютуб-канале "oSporte TV".
Напомним, что Денис и Дарья поженились в июне 2009 года. У пары две дочери. В сентябре 2018 года Дарья подала на развод. По словам супруги, причиной стали многочисленные измены со стороны футболиста. На данный момент Глушаков встречается с футболисткой московского ЦСКА Ксенией Коваленко.
Болотова: Глушаков развелся с женой жестко, с грязью. У него проблемы в голове
Пиар-агент Елена Болотова высказалась о разводе экс-спартаковца Дениса Глушакова, ныне выступающего за "Химки", с бывшей супругой Дарьей.
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