Тухель - о напряженном графике "ПСЖ": мы убиваем игроков

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель раскритиковал календарь команды, из-за которого футболисты чаще получают травмы.

Фото: ФК "ПСЖ"

"Мы так убиваем игроков. Мы будто собираемся убить их, потому что подготовка, выступления и отдых неразрывно связаны. В футболе основная нагрузка всегда падает на величайших игроков, потому что они всегда будут выступать за свою страну. Они играют во время перерыва, путешествуют, и это, на мой взгляд, слишком много", - передает слова Тухеля Goal.



Отметим, что с 16 по 28 октября футболисты французского клуба провели 4 матча - 2 в чемпионате Франции (с "Нимом" и "Дижоном") и 2 в групповом этапе Лиги чемпионов (с "Манчестер Юнайтед" и "Башакшехиром").



Сегодня, 31 октября, подопечные Томаса Тухеля проведут гостевой матч с "Нантом" в рамках 9-го тура Лиги 1. Начало встречи - в 23:00 по Москве.