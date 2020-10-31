"Каких-то особенных бесед не было, перед отъездом в Сочи попрощались с некоторыми ребятами, но с главным тренером пообщаться не довелось.
Имел ли для меня матч с "Зенитом" особое значение? Перед каждым матчем я стараюсь быть очень сконцентрированным, и поэтому почти не разговариваю. Конечно же, мы пересеклись с некоторыми из ребят, перекинулись парой слов, но в целом не довелось долго общаться", - приводит слова Мамманы "Спорт день за днем".
Напомним, что 24-летний аргентинский защитник перешел в "Зенит" в 2017 году, а в 2020 был арендован "Сочи". В текущем сезоне РПЛ на счету Мамманы 11 матчей, в которых он отметился 1 результативной передачей и получил 2 желтые карточки.
Маммана: не разговаривал с Семаком перед уходом в "Сочи"
Защитник "Сочи" Эмануэль Маммана, права на которого принадлежат петербургскому "Зениту", рассказал, как прошло расставание с петербургской командой.
Фото: Александр Мысякин/Чемпионат
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