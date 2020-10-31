"У меня не осталось квартиры ни в каком городе. Буду решать вопросы по мере поступления. Что делать, посмотрим, когда закончится контракт. Но наверняка после завершения контракта я бы вернулся в Аргентину", - сказал Маммана.
В настоящее время 24-летний аргентинец выступает за "Сочи" на правах аренды, а его контракт принадлежит "Зениту".
В текущем сезоне РПЛ на счету Мамманы 11 матчей, в которых он отметился 1 результативной передачей.
Маммана перешел из "Лиона" в "Зенит" в 2017 году.
Источник: "Спорт день за днем"
Маммана: у меня нет квартиры в России, после завершения контракта хотел бы вернуться в Аргентину
Защитник "Сочи" Эмануэль Маммана рассказал, что планирует вернуться в Аргентину.
Фото: ФК "Зенит"
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