"Малком - это провал? Пока да, но у него контракт действует еще много лет. Мы же видим, что это футболист очень высокого уровня.Но оценивать по-настоящему еще рано. Но чтобы избавиться от негативных оценок, Малкому нужно проявить свои качества после выздоровления - и желательно в Лиге чемпионов", - сказал Ткаченко.
Малком перешел из "Барселоны" в "Зенит" в августе прошлого года, подписав контракт до лета 2024 года. Сообщалось, что сумма трансфера составила 40 млн евро.
Ранее бразилец также выступал за "Коринтианс" и "Бордо".
В текущем сезоне РПЛ 23-летний Малком в составе "Зенита" провел 10 матчей и забил 1 мяч.
Источник: "СЭ"
Ткаченко: Малком - это провал? Пока да
Агент Герман Ткаченко оценил трансфер полузащитника Малкома в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
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