"Я был на матче против "Баварии" и видел, как в конце матча все вместе с фанатской трибуной стоя орали: "Локомотив"! Уже никто не вспоминает о Семине, другая команда сейчас. Юрий Палыч - молодец, честь ему и хвала, но "Локомотив" идет вперед", - сказал Губерниев.
Юрий Семин покинул пост главного тренера "Локомотива" 31 мая 2020 года. Его место занял Марко Николич.
В текущем сезоне РПЛ "Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 21 очко.
В Лиге чемпионов "железнодорожники" набрали одно очко после двух туров.
Источник: "РГ"
Губерниев: уже никто не вспоминает о Семине, "Локомотив" идет вперед
Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что фанаты "Локомотива" уже не вспоминают об уходе Юрия Семина.
Фото: РИА Новости
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