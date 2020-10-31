"Будущим летом начнется поиск вариантов продолжения карьере Смолова. По окончании контракта с "Локомотивом" Смолов может продолжить карьеру в США, Японии, Китае или Австралии. Но это будет последний контракт, когда можно наслаждаться жизнью в необычном комфортном месте (не уверен, что Китай можно определить так). Если получится – а уже объявлена цель – будет очень интересно. Никто из заметных игроков так в России карьеру не заканчивал», – написал Казаков в своем телеграм-канале.
Контракт Смолова с "Локомотивом" истекает летом 2022 года. Вторую часть прошлого сезона 30-летний форвард провел в аренде в "Сельте". Испанский клуб имел право на выкуп игрока, но принял решение отказаться от услуг Смолова.
В текущем сезоне РПЛ Смолов в составе "Локомотива" провел 10 матчей и забил 3 мяча.
Источник: Смолов намерен перейти в клуб из США, Китая, Японии или Австралии
Известный журналист Илья Казаков рассказал о том, где может продолжить карьеру нападающий "Локомотива" Федор Смолов.
Фото: ФК "Локомотив"
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