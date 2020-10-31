"У меня нет ощущения, что Семак не тянет в "Зените". Я хорошо к нему отношусь. А что не так с Семаком? Три поражения подряд - это, конечно, неприятно. Но это часть профессии", - сказал Ткаченко.
"Зенит" проиграл два стартовых матча в групповом этапе Лиги чемпионов "Брюгге" (1:2) и дортмундской "Боруссии" (0:2).
В последнем матче чемпионата России команда Семака на своем поле уступила "Рубину" со счетом 1:2.
В текущем сезоне РПЛ "Зенит" занимает третье место, имея в своем активе 24 очка.
Источник: "СЭ"
Ткаченко: нет ощущения, что Семак не тянет в "Зените"
Агент Герман Ткаченко поделился своим мнением о работе Сергея Семака в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"
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