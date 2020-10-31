Слуцкий: мы смогли переключить тумблер и заиграть на более высоких скоростях

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий подвел итоги победного матча с "Арсеналом" (3:1) в 13-м туре РПЛ.

Фото: ФК "Рубин"

"Начали неважно первые минут 15. Ранняя игра, не играли мы еще в 14:00. С этим я связываю. Такое же было и в других командах.



После мы смогли переключить тумблер, заиграть на более высоких скоростях, и, конечно, удачно реализовали те моменты, которые были. После этого можно было играть уже по счету.



По первому тайму к игрокам вопросов нет. В первую очередь у меня вопрос к самому себе. В идеале бы мне хотелось, чтобы мы больше сочетали быстрые атаки с позиционными, дольше контролировали мяч, чтобы более правильно управляли игровым ритмом. Всегда есть, куда стремиться.



Я бы не сказал, что команда расслабилась после третьего гола. Я думаю, футболисты подустали, тяжелая погода. Пошло большое количество микроповреждений. Одно дело, когда ты терпишь какие-то моменты при 0:0 или минимальном счете, а другое, когда тебе счет дает подсознательно возможность расслабиться. Это очень плохо, я не доволен этим фактом" - передает слова Слуцкого корреспондент Rusfootball.info.