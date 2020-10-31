Кокорин и Мамаев сыграли друг против друга впервые после тюрьмы
Нападающий "Спартака" Александр Кокорин и полузащитник "Ростова" Павел Мамаев встретились лицом к лицу в матче 13-го тура РПЛ.
Фото: сборная России
Мамаев вышел в стартовом составе "ростовчан" на матч с красно-белыми, который проходит на "Открытие Арене", и даже отличился забитым голом. Кокорин появился на поле на 66-й минуте, заменив Эсекиэля Понсе. Таким образом, футболисты впервые после заключения в тюрьме сыграли друг против друга в официальном матче.
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