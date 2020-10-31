«Спартак» без Тедеско и болельщиков так и не сумел проснуться, Карпин вновь огорчил Федуна

Rusfootball.info — о главном матче субботы
Фото: "Чемпионат"
«Спартак» бросил перчатку «Зениту», сумев довольно неожиданно стать лидером РПЛ. Но, похоже, пока ещё симпатичной команде Доменико Тедеско не хватает стабильности. Уже завтра красно-белые могут лишиться статуса лидера, если ЦСКА обыграет более чем проходной «Ротор».

Весьма символично, что в очередной раз москвичи погорели на «Ростове» с Валерием Карпиным. То ли тренер так хорошо знает «Спартак», то ли Карпин до сих пор не простил владельцу красно-белых Леониду Федуну слова о «сбитом лётчике», но «Ростов» регулярно доставляет проблемы москвичам.



Казалось бы, для этого на этот раз не было предпосылок. «Ростов» в нынешнем сезоне растерял лидеров и затеял перестройку. Но уход Шомуродова и Попова, а аткже дисквалификация Норманна никак не сказались на ростовчанах.

Бледная тень «Спартака»

«Ростов» начал эту встречу довольно бодро. Пока «Спартак» присматривался к сопернику, южане начали играть первым номером и даже провели несколько перспективных атак. Высокий прессинг ростовчан будто поставил в тупик москвичей. В результате «Спартаку» пришлось сбиваться на дальние передачи, которые не слишком свойственны команде. В противном случае красно-белым просто не удавалось выходить из под прессинга. Давление «Ростова» разбивало атаку хозяев в начальной стадии.

«Спартак» без Тедеско и болельщиков так и не сумел проснуться, Карпин вновь огорчил Федуна

Усреднённые позиции игроков
В первом тайме гости переиграли соперника и ушли на перерыв при показателе ударов 7-6. Но главное, что на 25-й минуте «Ростов» нашёл свой шанс. После удара Романа Ерёменко Павел Мамаев переправил мяч в ворота Александра Максименко.

Как тут не вспомнить, что наставник «Спартака» Доменико Тедеско бурно негодовал из-за отмены дисквалификации Ерёменко? Роман должен был пропустить этот матч из-за удаления в матче с «Химками», но КДК РФС отменил красную карточку.

Мамаев забил, Кокорин вышел

Зато дисквалификация сохранилась у самого Тедеско. Перебрав жёлтых карточек (в очередной раз), тренер наблюдал за игрой с трибун. Возможно, именно энергии не хватило подопечным Доменико, но в этот вечер они так и не проснулись.

Во втором тайме «Спартак» начал перестраивать игру. Отправился отдыхать Зелимах Бакаев, который снова затерялся на поле, а его заменил Александр Соболев. Впрочем, вышедший нападающий тоже не слишком запомнился своей игрой.


Тепловая карта

Вскоре появился и Александр Кокорин. Впрочем, нападающий «Спартака» в этот вечер интересовал разве что в контексте встречи на поле с Мамаевым. В плане игры Кокорин своей команде тоже не помог. За время, которое он получил, футболист встретился с мячом всего восемь раз.

Лишь в концовке «Спартаку» удалось прижать соперника, да и то это произошло после того, как арбитр (по всей видимости) ошибочно удалил с поля Дениса Хаджикадунича, который толком и не трогал Соболева, изобразившего падение перед штрафной. В концовке «Ростов» перешел на игру на отбой и смог удержать преимущество.

Чемпионат России

13 тур

"Спартак" 0:1 "Ростов"

Гол: Мамаев, 27

Спартак: Максименко, Джикия, Жиго, Кутепов (Урунов, 78 (Умяров, 84)), Айртон, Зобнин, Крал, Мозес (Ещенко, 78), Бакаев (Соболев, 46), Понсе (Кокорин, 64), Ларссон

Ростов: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Глебов, Хасимото, Мамаев (Гигович, 70), Ерёменко (Терентьев, 83), Хаджикадунич, Полоз (Алисами, 83), Альмквист (Сохиев, 58 (Обухов, 83))

Предупреждения: Ларссон, 40, Хаджикадунич, 41, Кутепов, 56, Соболев, 57, Козлов, 60, Поярков, 61, Гигович, 72

Удаления: Хаджикадунич, 75

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Теги: Спартак Ростов
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