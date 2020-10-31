Газизов - о матче с "Ростовом": в игре "Спартака" была пустота

Генеральный директор " Спартака " Шамиль Газизов прокомментировал поражение красно-белых в матче с "Ростовом" (0:1) в 13-м туре РПЛ.

Фото: ФК "Спартак"

"Я зашел к команде и сказал, что, как мне показалось, игра была менее эмоциональная, какая-то была пустота. Определенные психологические моменты присутствуют. Я уверен, что мы это преодолеем, и в следующей игре будет все намного лучше. Не скажу, что игра была плохая, но она была неэмоциональная. Стадион был пустой, вот такая же пустота была в матче, хотя качество игры было довольно-таки приличное. У нас были моменты, мы их не забили. "Ростову" больше повезло", - сказал Газизов после матча.



Источник: ютуб-канал "Футбольный Биги"