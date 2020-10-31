"Безусловно, мы разочарованы тем, что сегодня проиграли. Самое грустное то, как именно мы проиграли. Мы не были готовы, не выкладывали на 100% на поле. Как следствие, было очень много простых ошибок, у ребят чувствовалось нервозность. Безусловно, это предало "Ростову" силы. Не знаю, как это произошло, потому что всю неделю хорошо тренировались, чувствовалась уверенность в ребятах. Первый тайм был сыгран откровенно нехорошо. Во втором стало чуть лучше, но мы уже проигрывали.
После удаления игрока "Ростова" также было непросто играть, поскольку соперник сел в глубокую оборону, было очень много подач. В этом моменте нам нужно было немного удачи, которой с нами не было. Подводя итог, я могу сказать, что победу мы не заслужили. Проиграли по делу", - сказал Хинкель на послематчевой пресс-конференции.
Источник: ютуб-канал ФК "Спартак"
Тренер "Спартака" Хинкель: мы не заслужили победу в матче с "Ростовом"
Тренер "Спартака" Андреас Хинкель подвел итоги матча с "Ростовом" (0:1) в 13-м туре чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"
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