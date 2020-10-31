"Бакаев для нас очень важный игрок, мы всегда общаемся. Да, он сейчас находится не в своей лучшей форме, но мы всегда его поддерживаем. Верим в то, что он вернется и будет показывать тот футбол, который от него ожидают. Будем выяснять, в чем причины. Но в том, что он очень важен для нас и в будущем нам поможет, в этом сомнений нет", - сказал Хинкель на послематчевой пресс-конференции.
Источник: ютуб-канал ФК "Спартак"
Хинкель: будем выяснять, в чем причина такой игры Бакаева
Тренер "Спартака" Андреас Хинкель поделился мнением об игре полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!