Хинкель: будем выяснять, в чем причина такой игры Бакаева

Тренер "Спартака" Андреас Хинкель поделился мнением об игре полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева.
Фото: ФК "Спартак"
"Бакаев для нас очень важный игрок, мы всегда общаемся. Да, он сейчас находится не в своей лучшей форме, но мы всегда его поддерживаем. Верим в то, что он вернется и будет показывать тот футбол, который от него ожидают. Будем выяснять, в чем причины. Но в том, что он очень важен для нас и в будущем нам поможет, в этом сомнений нет", - сказал Хинкель на послематчевой пресс-конференции.

Источник: ютуб-канал ФК "Спартак"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Хинкель Спартак Бакаев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(4)

Последние новости

Заболотный — лучший игрок матча "Сочи" — "Локомотив"
Николич назвал главную проблему, которую он должен решить в "Локомотиве" 1
"Только мы знаем, чего вам стоило это". Карпин — о победе над "Спартаком" 3
"Локомотив" проиграл "Сочи", потерпев третье поражение подряд 17
Мостовой: по игре с "Ростовом" "Спартак" победы не заслуживал 3
"Ну пока в тройке". Радимов прокомментировал поражение "Спартака" 16
Талалаев: играть с участником Лиги чемпионов всегда тяжело, но у нас стали получаться заготовки 1
Мусаев рассказал, почему "Краснодар" проиграл "Ахмату" 1
Евсеев считает, что "Спартаку" могло не хватить Тедеско 4
"Тренерский кризис. Хозяину клуба надо задуматься". Червиченко - о ситуации в "Краснодаре" 1
Червиченко: «Спартак» был совершенно не злым. Он выглядел каким-то убаюканным 1
Канчельскис: я не знал, в какой именно "Манчестер" перехожу
Канчельскис объяснил, почему во второй раз покинул "Навбахор" 2
Хинкель: будем выяснять, в чем причина такой игры Бакаева 10
"Спартак" - незачет! "Ростов" заслужил победный счет. Оценки центрального матча 13-го тура 5
"Аталанта" победила "Кротоне", Миранчук в третий раз подряд остался в запасе 1
Карпин: должно быть стыдно, что среди судей есть такие люди, как Турбин 9
Тренер "Спартака" Хинкель: мы не заслужили победу в матче с "Ростовом" 7
Газизов - о матче с "Ростовом": в игре "Спартака" была пустота 13
«Спартак» без Тедеско и болельщиков так и не сумел проснуться, Карпин вновь огорчил Федуна 7
"Сочи" - "Локомотив". Стартовые составы
Судья Федотов: удалять игрока "Ростова" не следовало, Соболев симулировал 16
"Ахмат" оказался сильнее "Краснодара" 18
"Ростов" обыграл "Спартак" благодаря голу Мамаева 151
Кокорин и Мамаев сыграли друг против друга впервые после тюрьмы 1
Нобоа: "Зенит" выйдет в плей-офф Лиги Чемпионов 9
Азар забил первый гол за 392 дня
Геркус: Мозес никакой не защитник 3
Приглашаем подписаться на канал "Футбол России" в Яндекс.Дзен!
"Рубин" показал победную раздевалку с Фредди Крюгером после матча с "Арсеналом" (фото)
Все новости
-