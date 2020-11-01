После поражения "Спартака" от "Ростова" (0:1) "Зенит" получил шанс вновь вернуть себе первую строчку в турнирной таблице. В последних матчах клуб из Санкт-Петербурга потерпел три поражения подряд - два в Лиге чемпионов и в прошлом туре чемпионата дома от казанского "Рубина" (1:2). Другие российские участники Лиги чемпионов - "Локомотив" и "Краснодар" свои матчи текущего тура проиграли.
"Химки" под руководством Игоря Черевченко набрали 6 очков в 4 встречах, а в 12 туре победили в гостях "Ростов" (2:0) и впервые в сезоне выбрались из зоны прямого вылета. Победа над "Зенитом" может позволить подмосковному клубу сразу покинуть и зону стыковых матчей.
Где смотреть матч онлайн?
Встречу покажет телеканал "Матч Премьер" - просмотр матча "Химки" - "Зенит" онлайн возможен по подписке на календарный период или на конкретную игру. Rusfootball.info будет вести текстовую трансляцию встречи.
Начало игры: 14:00 МСК 01.11.2020
"Химки" - "Зенит" 01.11.2020. Где смотреть матч онлайн
В матче 13 тура Российской премьер-лиги "Зенит" встретится в гостях с "Химками".
Фото: ФК "Зенит"
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