- Было неожиданно, что "Спартак" проиграл "Ростову". "Спартаку" не хватило Тедеско, его эмоций. По кадрам трансляции было видно, что он сидит и смотрит грустно на футбол. Как старенькая бабушка. Может, поэтому его подопечные так и провели первый тайм, - сказал Аршавин в эфире телеканала "Матч ТВ".
Встреча "Спартака" и "Ростова" в рамках 13 тура чемпионата России завершилась победой гостей со счетом 1:0, единственный гол забил на 26 минуте Павел Мамаев с передачи Романа Ерёменко. Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско пропускал матч из-за дисквалификации за 4 желтые карточки. "Спартак" после 13 встреч набрал 27 очков и находится на первой строчке, но может утратить лидерство по итогам тура - выше имеют возможность подняться в случае своих побед "Зенит", играющий на выезде с "Химками", и ЦСКА, которому предстоит матч в Волгограде с "Ротором". Набравший 23 очка "Ростов" поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, желто-синих может потеснить московское "Динамо" в случае гостевой победы над "Тамбовом".
Аршавин: Тедеско грустно смотрел на футбол, как старенькая бабушка. "Спартаку" не хватило его эмоций
Экс-игрок "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин прокомментировал результат матча 13 тура РПЛ "Спартак" - "Ростов" (0:1).
Фото: ФК "Спартак"
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