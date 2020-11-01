Как сообщает источник, именно Парфенова рассматривает руководство тульского клуба в качестве нового наставника клуба.
Ранее стало известно, что в Туле рассматривают возможность отставки нынешнего главного тренера Сергея Подпалого.
После 13 туров "Арсенал" идёт на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата России с 12 очками.
Источник: Sport24.
Источник: Парфенов — главный претендент на роль нового тренера тульского "Арсенала"
Российский специалист Дмитрий Парфёнов может возглавить тульский "Арсенал".
Фото: ФК "Урал"
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