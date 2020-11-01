— От результата нельзя абстрагироваться. Если бы мы сыграли чуть-чуть лучше, на максимуме своих возможностей, мы бы не проиграли. А "Зенит" сыграл на классе, за счет которого они нас и победили.
Надо было прыгнуть чуть выше своей планки, тогда был бы положительный результат, — рассказал Ульянов в интервью Sport24.
"Зенит" обыграл "Химки" 2:0 благодаря голам Андрея Мостового и Александра Ерохина. После победы питерцы догнали лидирующий "Спартак", но опередили красно-белых в таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги из-за лучшей разницы забитых и пропущенных голов.
"Химки" после 13-и туров идут на 14-й строчке таблицы с девятью очками.
Спортдиректор "Химок": надо было прыгнуть чуть выше своей планки, тогда был бы положительный результат
Спортивный директор "Химок" Дмитрий Ульянов поделился эмоциями после поражения от "Зенита" (0:2).
Фото: ФК "Химки"
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