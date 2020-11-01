— Наверняка мне начнут пихать спартаковские болельщики, но я не вижу "Спартак" чемпионом страны. Честно. Вспомните первый тайм с "Химками" и второй тайм с "Краснодаром". Разве это будущий чемпион, который трусливо отбивается? — удивился Ловчев в интервью "Советскому спорту".
Напомним, "Спартак" в 13-м туре РПЛ проиграл "Ростову" (0:1). "Зенит" уже догнал красно-белых в турнирной таблице после победы над "Химками" (2:0). Питерцы выше москвичей за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, у команд по 27 очков. Если ЦСКА обыграет "Ротор", то именно "армейцы" возглавят таблицу с 28 очками.
Ловчев: я не вижу "Спартак" чемпионом страны. Разве это будущий чемпион, который трусливо отбивается?
Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался об игре "Спартака".
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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