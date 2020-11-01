Ловчев: я не вижу "Спартак" чемпионом страны. Разве это будущий чемпион, который трусливо отбивается?

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался об игре "Спартака".
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
— Наверняка мне начнут пихать спартаковские болельщики, но я не вижу "Спартак" чемпионом страны. Честно. Вспомните первый тайм с "Химками" и второй тайм с "Краснодаром". Разве это будущий чемпион, который трусливо отбивается? — удивился Ловчев в интервью "Советскому спорту".

Напомним, "Спартак" в 13-м туре РПЛ проиграл "Ростову" (0:1). "Зенит" уже догнал красно-белых в турнирной таблице после победы над "Химками" (2:0). Питерцы выше москвичей за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, у команд по 27 очков. Если ЦСКА обыграет "Ротор", то именно "армейцы" возглавят таблицу с 28 очками.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Спартак Ловчев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(11)

Последние новости

Погребняк: кайфовали, пока счет не стал 2:1
"Динамо" на последних минутах дожало "Тамбов" благодаря пенальти 12
Хацкевич: во втором тайме не получался выход из обороны
Гончаренко: довольны победой, потому что структурно хорошо смотрелись как в обороне, так и в атаке 2
Баженов: "Спартак" под руководством Карреры был солиднее нынешнего 1
Роналду сделал дубль спустя 20 минут после возвращения на поле 2
Дзагоев: мы должны были заканчивать игру с "Ротором" легче 2
ЦСКА - лидер и по очкам, и по игре. Армейцы уверенно разобрались с "Ротором" 19
ЦСКА объяснил, почему Ахметов, прилетевший в Волгоград, не сыграл с "Ротором" 2
"Спартак" показал закадровое видео с матча против "Ростова" 5
Шутку про Тедеско придумала экс-сотрудница "Зенита" 21
ЦСКА обыграл "Ротор" и вышел на первое место РПЛ 48
Ловчев: я не вижу "Спартак" чемпионом страны. Разве это будущий чемпион, который трусливо отбивается? 14
Чистяков: очень счастлив, что сыграл за родной клуб, который меня воспитал
"Тамбов" — "Динамо". Варела в запасе у гостей
Мостовой: надеюсь, для нас победа над "Химками" послужит толчком вперед
Дзагоев забил первый гол с августа
Спортдиректор "Химок": надо было прыгнуть чуть выше своей планки, тогда был бы положительный результат
Без лидеров, но с тремя очками. Оценки игроков за матч «Химки» – «Зенит» 4
Семак: на трансферном рынке не удалось сделать то, что было важно для "Зенита" 8
Боярский: надежд на "Зенит" в ЛЧ нет. Дзюба разве пенсионер? Почему он устал? 11
Семак отреагировал на слухи о назначении в "Зенит" Почеттино 5
Матвеев: победа "Урала" над "Уфой" закономерна
Без Дзюбы и компании "Зениту" лучше? "Химки" биты, серия поражений прервана 2
Ерохин забивает в четвертом матче РПЛ подряд
Глава "Уфы" рассказал, что клуб не будет играть в "автобус" при Рахимове 2
"Зенит" обыграл "Химки", обогнав "Спартак" в турнирной таблице 48
"Челси" готов купить у "Мальмё" за 8 миллионов евро защитника Ахмедходжича
Фанаты "Зенита" поддерживают команду в Химках с балконов домов 5
"Ротор" — ЦСКА. Чалов и Дзагоев в стартовом составе гостей 3
Все новости
-