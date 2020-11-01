Гончаренко: довольны победой, потому что структурно хорошо смотрелись как в обороне, так и в атаке

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог матча 13-го тура РПЛ с "Ротором".
Фото: ПФК ЦСКА
Поединок в Волгограде завершился победой "армейцев" со счетом 1:0.

"Ни у одной команды сейчас легких побед. Мы могли сделать счет 2:0, имели для этого моменты, но не использовали их. В этом случае нервозность сохраняется до конца поединка. Мы довольны победой, потому что структурно хорошо смотрелись как в обороне, так и в атаке", - сказал Гончаренко.

После этой победы команда Гончаренко вышла на первое место в турнирной таблице.

В следующем туре ЦСКА сыграет на своем стадионе с "Ростовом". Поединок состоится 8 ноября.

Источник: "Матч ТВ"

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Теги: Гончаренко ЦСКА Ротор
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