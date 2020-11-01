Хацкевич: во втором тайме не получался выход из обороны

Главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич подвел итог матча 13-го тура чемпионата России с ЦСКА

Фото: ФК "Ротор"

Встреча завершилась поражением волгоградской команды со счетом 0:1.



"В первом тайме команды показали. Мы неплохо переходили из обороны в атаку, доходили до штрафной соперника. Во втором тайме у нас так не получалось. На каждой второй-третьей передаче ошибались, пытались доставить поскорее мяч нападающим", - сказал Хацкевич в эфире телеканала "Матч Премьер".



"Ротор" занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков.



В следующем туре команда Хацкевича на выезде сыграет с тульским "Арсеналом". Встреча состоится 7 ноября.