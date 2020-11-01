Встреча завершилась поражением волгоградской команды со счетом 0:1.
"В первом тайме команды показали. Мы неплохо переходили из обороны в атаку, доходили до штрафной соперника. Во втором тайме у нас так не получалось. На каждой второй-третьей передаче ошибались, пытались доставить поскорее мяч нападающим", - сказал Хацкевич в эфире телеканала "Матч Премьер".
"Ротор" занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков.
В следующем туре команда Хацкевича на выезде сыграет с тульским "Арсеналом". Встреча состоится 7 ноября.
Хацкевич: во втором тайме не получался выход из обороны
Главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич подвел итог матча 13-го тура чемпионата России с ЦСКА.
Фото: ФК "Ротор"
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