Встреча завершилась поражением "Тамбова" со счетом 1:2. Отметим, что тамбовская команда доигрывала матч вдевятером и не смогла реализовать пенальти на последних минутах.
"Отвратительно сыграли первый тайм. Потом тренер внес коррективы, хорошо играли до двух удалений. Тетрашвили за такое удаление накажем, внутри разберемся", - сказал Худяков.
"Тамбов" занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков.
В следующем туре "Тамбов" примет в Саранске "Ахмат". Встреча состоится 7 ноября.
Источник: "Чемпионат"
"Тамбов" накажет Тетрашвили за удаление в матче с "Динамо"
Спортивный директор "Тамбова" Пввел Худяков подвел итог поединка 13-го тура чемпионата России с "Динамо".
Фото: ТАСС
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