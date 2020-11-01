Гончаренко: не согласен с тем, что "Ротор" - аутсайдер

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своим мнением о "Роторе", с которым "армейцы" играли в этом туре.
Фото: ПФК ЦСКА
Команда Гончаренко на выезде обыграла "Ротор" со счетом 1:0.

"Абсолютно не согласен с тем, что "Ротор" - аутсайдер. Все команды из ФНЛ сначала привыкают к Премьер-Лиге, а потом становятся крепкими командами, которые сложно обыгрывать", - сказал Гончаренко.

"Ротор" занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков. Волгоградская команда лишь в прошлом туре добыла первую победу в текущем сезоне, обыграв на выезде "Локомотив" со счетом 2:1.

Источник: ТАСС

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Теги: Гончаренко ЦСКА Ротор
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