"То, что Тетрашвили наступил на Шиманьского - это просто свинство. Я бы не только красную карточку дал, но еще бы и игр десять дисквалификации, чтобы человек задумался, что он вообще делает на поле. Он выходит в футбол играть или по ногам шипами ходить?" - сказал Силкин.
Матч завершился победой "Динамо" со счетом 2:1. "Тамбов" доигрывал поединок вдевятером - красные карточки получили Килин и Тетрашвили.
Отметим, что на последних минутах нападающий "Тамбова" Герман Онугха не реализовал пенальти."СЭ"
В текущем сезоне РПЛ 32-летний Тетрашвили в составе "Тамбова" провел 12 матчей.
"Тамбов" занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков.
Источник: "СЭ"
Силкин: поступок Тетрашвили - свинство
Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал эпизод с удалением защитника "Тамбова" Гурама Тетрашвили в матче 13-го тура РПЛ с "Динамо".
Фото: РПЛ
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