"Далер Кузяев был в шорт-листе у "Вильярреала", "Наполи", "Герты", "Баварии". Мюнхенцы могли подписать Далера, если бы их игрок не провалил медосмотр в клубе АПЛ", - сказал Агузаров.
27-летний Кузяев в минувшее трансферное окно пытался перейти в европейский чемпионат, также на него претендовали "Локомотив" и "Краснодар". В итоге полузащитник вернулся в "Зенит".
В текущем сезоне РПЛ Кузяев в составе "Зенита" провел 3 матча.
Источник: "Матч ТВ"
Агент: Кузяев был в шорт-листе "Баварии"
Российский агент Алан Агузаров рассказал, какие европейские клубы интересовались полузащитником Далером Кузяевым.
Фото: ФК "Зенит"
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