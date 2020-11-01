Агент: Кузяев был в шорт-листе "Баварии"

Российский агент Алан Агузаров рассказал, какие европейские клубы интересовались полузащитником Далером Кузяевым.
Фото: ФК "Зенит"
"Далер Кузяев был в шорт-листе у "Вильярреала", "Наполи", "Герты", "Баварии". Мюнхенцы могли подписать Далера, если бы их игрок не провалил медосмотр в клубе АПЛ", - сказал Агузаров.

27-летний Кузяев в минувшее трансферное окно пытался перейти в европейский чемпионат, также на него претендовали "Локомотив" и "Краснодар". В итоге полузащитник вернулся в "Зенит".

В текущем сезоне РПЛ Кузяев в составе "Зенита" провел 3 матча.

Источник: "Матч ТВ"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Кузяев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Шварц: игра с "Тамбовом" вошла в топ-3 моих матчей
Худяков: "Тамбов" не будет подавать жалобу на судейство
Тетрашвили: я не подлый человек в жизни, я не крыса 1
Комличенко: был абсолютно уверен, что забью с пенальти
Кирьяков: футбольное счастье было на стороне "Динамо" в матче с "Тамбовом"
Агент: Кузяев был в шорт-листе "Баварии" 5
Силкин: поступок Тетрашвили - свинство 1
Первушин: не было смысла менять пенальтиста 2
Дикое возвращение Карасева: 2 удаления у «Тамбова», 3 пенальти (2 с ВАР в концовке) и безумная победа «Динамо» 2
Шварц: довольны результатом, но нам нужно извлечь урок из таких матчей 1
Гончаренко: не согласен с тем, что "Ротор" - аутсайдер
Шунин: один момент в концовке перевернул всю игру
"Тамбов" накажет Тетрашвили за удаление в матче с "Динамо" 1
"Арсенал" на выезде обыграл "Манчестер Юнайтед"
Погребняк: кайфовали, пока счет не стал 2:1
"Динамо" на последних минутах дожало "Тамбов" благодаря пенальти 15
Хацкевич: во втором тайме не получался выход из обороны
Гончаренко: довольны победой, потому что структурно хорошо смотрелись как в обороне, так и в атаке 2
Баженов: "Спартак" под руководством Карреры был солиднее нынешнего 2
Роналду сделал дубль спустя 20 минут после возвращения на поле 2
Дзагоев: мы должны были заканчивать игру с "Ротором" легче 2
ЦСКА - лидер и по очкам, и по игре. Армейцы уверенно разобрались с "Ротором" 23
ЦСКА объяснил, почему Ахметов, прилетевший в Волгоград, не сыграл с "Ротором" 3
"Спартак" показал закадровое видео с матча против "Ростова" 5
Шутку про Тедеско придумала экс-сотрудница "Зенита" 25
ЦСКА обыграл "Ротор" и вышел на первое место РПЛ 52
Ловчев: я не вижу "Спартак" чемпионом страны. Разве это будущий чемпион, который трусливо отбивается? 15
Чистяков: очень счастлив, что сыграл за родной клуб, который меня воспитал
"Тамбов" — "Динамо". Варела в запасе у гостей
Мостовой: надеюсь, для нас победа над "Химками" послужит толчком вперед
Все новости
-