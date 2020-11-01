— Я работал в отношении возможного перехода Артема в Англию. Но "Зенит" не был готов отпустить Дзюбу за маленькие деньги, потому что у них был действующий контракт.
Жозе Моуринью не звонил Дзюбе. Он звонил одному из моих партнеров, с которым он находится в достаточно хорошем контакте. Моуринью четко дал понять, что на фоне травмы Кейна "Тоттенхэм" рассматривает трех кандидатов, в число которых входит и Дзюба. Моуринью достаточно хорошо знаком с возможностями Дзюбы. С его стороны была заинтересованность, — цитирует агента "Матч ТВ".
Агент отметил, что в услугах Артёма были заинтересованы 3-4 команды. Однако "Тоттенхэм", который проявил наибольшую заинтересованность, в итоге, не взял ни Дзюбу, ни других кандидатов, так как Кейн успел быстро восстановиться.
История с переездом российского нападающего на Туманный Альбион началась в январе текущего года. Сообщалось, что наставник "шпор" Жозе Моуринью лично звонил игроку, чтобы уговорить его перейти в "Тоттенхэм".
Дзюба выступает за "Зенит" с лета 2015 года. За клуб с берегов Невы форвард провёл 190 матчей, забил 80 голов и отдал 56 голевых передач.
Контракт россиянина с клубом действителен до лета 2022 года.
Агент: Моуринью был заинтересован в переходе Дзюбы в "Тоттенхэм"
Фото: ФК "Зенит"
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