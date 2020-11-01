— У "Спартака" было несколько 100-процентных моментов для взятия ворот, но он их не сумел реализовать. А футболисты "Ростова" сделали все, что требовал от них Карпин, и одержали победу. Так что здесь не "Ростов" выиграл, а "Спартак" проиграл, — рассказал Денисенко в интервью Sportbox.
"Спартак" после поражения опустился с первой строчки турнирной таблицы Тинькофф Российской Премьер-лиги на третью. У москвичей 27 очков. Столько же у "Зенита", но питерцы выше за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Первое место занимает ЦСКА с 28 очками.
Денисенко: не "Ростов" выиграл, а "Спартак" проиграл
Призер Олимпийских игр и болельщик "Ростова" Алексей Денисенко прокомментировал игру команды со "Спартаком" (1:0).
Фото: Олимпийские игры
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!