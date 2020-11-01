— В этом сезоне за чемпионство, на мой взгляд, будут бороться ЦСКА, "Спартак" и "Зенит". Конечно, я хотел бы, чтобы чемпионами стали "армейцы". Это хорошая мотивация для игроков. Сейчас есть реальный шанс побороться за титул, потому что ЦСКА демонстрирует уверенную игру, — рассказал Газзаев в интервью "Чемпионату".
ЦСКА в 13-м туре обыграл с минимальным счётом "Ротор" 1:0 и вышел на первую строчку турнирной таблицы с 28 очками. У "Спартака" и "Зенита" по 27 очков. В последний раз "армейцы" возглавляли таблицу Тинькофф Российской Премьер-лиги в прошлом сезоне.
66-летний Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003, а также с 2004 по 2008 годы.
Газзаев: сейчас у ЦСКА есть реальный шанс побороться за титул, потому что клуб демонстрирует уверенную игру
Депутат Госдумы Валерий Газзаев высказался о ситуации с лидерством в чемпионате России.
Фото: Вести
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